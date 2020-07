0 Facebook Salvini torna a Mondragone a sorpresa, selfie e polemica: “Sono tornato senza teppisti e amici di camorristi” Cronaca 3 Luglio 2020 12:32 Di redazione 1'

Matteo Salvini ritorna a Mondragone dopo il comizio saltato. “Come promesso, sono tornato a Mondragone (Caserta). Senza teppisti dei centri sociali e amici dei camorristi a lanciare sassi e bottiglie, ho potuto ascoltare i produttori della mozzarella di bufala campana, le mamme con bimbi disabili senza necessaria assistenza, i commercianti e i balneari in difficoltà, i soccorritori del 118 che lavorano per 3 euro all’ora, italiani e stranieri che non ne possono più dei Rom che fanno casino. La Campania merita di meglio, io ci sono”.

Matteo Salvini di nuovo a Mondragone

La visita è stata resa pubblica con un preavviso di mezz’ora per evitare ulteriori sommosse. “L‘indegna reazione dei teppisti dei centri sociali non mi aveva permesso di parlare con agricoltori, mamme e tutti i cittadini di Mondragone”.

“Un posto stupendo che non puo’ essere ricordato solo per i Rom – ha proseguito Salvini – Come Lega torneremo ancora sul volturno fino a quando non si tornera’ a parlare di bellezza e non di criminalita'”.