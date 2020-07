0 Facebook Bollettino Coronavirus, Protezione Civile: “Aumentano i casi positivi e sale il numero delle vittime” News 2 Luglio 2020 17:56 Di redazione 1'

Sono 201 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 240.961 contagi dall’inizio dell’emergenza. I dati, diffusi dal Ministero della Salute, sono disponibili sul sito della Protezione Civile. Ieri l’aumento era stato di 187 casi.

Bollettino Coronavirus del 2 luglio

Sono 30 i morti con Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 34.818 vittime dall’inizio dell’emergenza. Anche qui si registra un aumento di 9 decessi in più rispetto alla giornata di mercoledì.

Sono 15.060 le persone attualmente affette da Coronavirus in Italia, 195 in meno rispetto a ieri. Sono 366 le persone guarite dal coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 191.083 dall’inizio dell’emergenza.