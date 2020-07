0 Facebook Apre lido per disabili a Miseno: “Una conquista di civiltà, un’eccellenza nazionale” L'iniziativa a Miseno con la collaborazione del Comune di Bacoli e l'associazione 'Pro Handicap'. La donazione dell'Eav Salute 2 Luglio 2020 12:11 Di redazione 2'

“Questa mattina abbiamo inaugurato il lido della Pro Handicap, in spiaggia a Miseno: per garantire il diritto al mare alle persone con disabilità grave. A partire dai bambini, dagli anziani. È un orgoglio per la nostra città, un’eccellenza regionale e nazionale. Tra i pochi stabilimenti simili presenti in Italia. Neanche il Covid-19 ha fermato la passione dei volontari. Un’impresa resa possibile grazie alla sinergia tra le istituzioni: associazioni, famiglie, Comuni, Regione, Eav, forze dell’ordine. Ringrazio il presidente Salvatore Iodice e tutti coloro che rendono possibile questa meraviglia. Saremo sempre al vostro fianco. Il mare è di tutti, la spiaggia è di tutti. Un passo alla volta“.

Lo ha scritto il Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione su Facebook in un post pubblicato sulla sua pagina personale.

La donazione dell’Eav

“EAV dona cabina doccia all’associazione pro handicap di Bacoli

L’Associazione Pro Handicap svolge dal 1996 i1 progetto” Mare per Tutti” presso 1’arenile di Miseno a Bacoli. Si tratta di una colonia marina completamente attrezzata e priva di ogni sorta di barriera architettonica per la totale fruibilità del mare da parte di utenti con disabilità motoria. Un percorso di pedane accessibili conduce fino a pochi metri dalla battigia e raggiunge ciascuna postazione, al fine di consentire a tutti un agevole spostamento lungo tutto lo stabilimento balneare e, grazie all’aiuto dei volontari, permette di entrare in acqua in totale sicurezza.

L’Eav è stata lieta di dare il proprio contributo realizzando una nuova cabina adibita alla doccia dei fruitori della colonia. Il manufatto, dotato degli ausili necessari per facilitarne l’uso da parte di persone con alto deficit motorio, va ad ampliare le dotazioni esistenti.

Le risorse finanziarie sono state reperite tra quelle ricevute da terzi per attività di sostegno sociale e beneficenza“.