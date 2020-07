0 Facebook Dramma ad Avellino, neonato muore dopo un giorno dalla nascita: disposta autopsia Cronaca 2 Luglio 2020 08:56 Di redazione 1'

Era nato domenica ma già presentava difficoltà respiratorie. Venuto al mondo all’ospedale di Avellino, il piccolo era stato trasferito al noscomio di Benevento, ma purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo. Un neonato di un giorno è morto nella giornata di lunedì a un giorno dalla sua nascita.

La madre, 42enne originaria di Nola, è ricoverata nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Avellino. Subito dopo la nascita, avvenuta domenica, il piccolo ha presentato diversi problemi respiratori, così i medici avevano disposto il trasferimento in una struttura più specifica. Ma a nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita, il neonato è deceduto nella giornata di lunedì.

I genitori del piccolo hanno immediatamente sporto denuncia per accertare le cause del decesso del piccolo. I carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche e in questi giorni sarà eseguita l’autopsia sul corpicino del bambino. Genitori sconvolti dal dolore.