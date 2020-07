0 Facebook Belen Rodriguez risponde alle voci sul flirt di Stefano De Martino, poche parole ma dirette Spettacolo 1 Luglio 2020 14:17 Di redazione 2'

Da giorni non si fa altro che parlare di un nuovo flirt per Stefano De Martino, è diventata la notizia di gossip dell’estate. Dopo la smentita dell’ufficio stampa di Made in Sud e della diretta interessata, arriva la risposta di Belen Rodriguez. O perlomeno quella che sembra essere una chiara frecciatina al suo ex compagno e a tutte le indiscrezioni che circolano sul suo conto.

Belen Rodriguez commenta il nuovo flirt di Stefano De Martino

La show girl in una delle sue storie su Instagram ha scritto: “L’amore è per la gente vera”. Poche parole ma sicuramente molto dirette. Belen non nomina Stefano, ma non l’ha mai fatto fino ad ora, nemmeno quando ha pubblicato il video che ha sancito la rottura definitiva con il ballerino napoletano.

Non si dimentica, però, di scrivere messaggi e frasi che tra le righe potrebbero essere delle risposte a Stefano e a quello che sta accadendo tra di loro. La frase sull’amore, infatti, sembra proprio che voglia sottolineare come un sentimento così forte, che lei provava per De Martino, possa essere vissuto solo da chi è una persona vera. Da parte di De Martino, per ora, non c’è stata alcuna controbattuta.