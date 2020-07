0 Facebook Marcianise in lacrime per Clara Scalera: la giovane madre strappata alla vita troppo presto News 2 Luglio 2020 18:14 Di redazione 2'

Quando accadono simili tragedie il dolore non può che avvolgere un’intera comunità. Ed è quello che sta accadendo a Marcianise dove tutti sono rimasti attoniti dinanzi alla morte di Clara Scalera. Giovane di 32 anni deceduta a causa di un malore improvviso. Giovane madre che aveva da poco avuto un bambino. Giovane insegnante appassionata e dedita al suo lavoro.

Clara, giovane madre deceduta in casa

A trovarla esanime nel letto è stato il marito, che non ricevendo risposta a telefono è corso subito a casa. Clara era sola in casa con il suo figlioletto quando un malore non le ha lasciato scampo. Avrebbe dovuto avere tutta la vita davanti e purtroppo ha incontrato un tragico destino. E’ per questo che da quando la notizia della morte di Clara è iniziata a circolare, sono tantissimi i messaggi comparsi sui social network in suo ricordo. Parole di dolore, d’affetto, di rassegnazione, la dimostrazione di come questa giovane madre fosse amata e stimata da chiunque la conoscesse.

I messaggi per Clara

“Sono profondamente addolorato e sconvolto per la scomparsa improvvisa di CLARA SCALERA, Mamma giovanissima. Partecipo al dolore dei genitori e delle famiglie

Piccolo e Scalera esprimendo loro le mie più vive condoglianze e quelle di mia moglie. A tutti la mia vicinanza ed un forte abbraccio affettuoso”, “Tocca sempre alle persone buone eri una persona meravigliosa buon viaggio maestra Clara Scalera”, “Il tuo sorriso resterà sempre nei nostri cuori“, questi e tanti altri i messaggi per Clara. In tanti hanno espresso tutto il loro cordoglio ai funerali.