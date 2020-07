0 Facebook Marcianise piange Clara Scalera, morta improvvisamente a 33 anni: lascia una figlia neonata Cronaca 1 Luglio 2020 17:22 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito la comunità di Marcianise, è morta Clara Scalera. Neomamma di 33 anni è deceduta in casa sua questo mercoledì mattina, un improvviso malore che non le ha lasciato scampo.

Clara Scalera muore a 33 anni

Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma quando gli operatori del 118 sono arrivati, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Clara lascia una bambina di pochi mesi, era una giovane insegnante che avrebbe dovuto avere tutta la vita davanti. A fare la tragica scoperta è stato il marito che provando a telefonarle, non ricevendo risposta, preoccupato è andato a vedere cosa stesse accadendo e l’ha trovata nel letto senza vita.

LEGGI ANCHE: MARIANNA, GIOVANE MADRE, MORTA A NAPOLI

La notizia della scomparsa di Clara scalera ha lasciato attonita l’intera comunità, una tragedia che distrugge un’intera famiglia. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno girando sui social da parte di chi ha voluto ricordare la giovane madre.