0 Facebook Dramma a San Giorgio a Cremano, donna si lancia dal balcone Cronaca 2 Luglio 2020 19:49 Di Verdiana Perrotta 1'

Tragedia a San Giorgio a Cremano. Una donna di 90 anni si è lanciata dal suo appartamento al terzo piano, decedendo sul colpo. E’ accaduto poco dopo le 15 di oggi, l’anziana signora era nel suo appartamento di viale Tartaglia, a San Giorgio a Cremano, quando ha deciso di farla finita gettandosi nel vuoto.

La donna era molto conosciuta nella zona, mamma di Giorgio Carcatella, capitano della polizia municipale e nonna dell’assessore alle Politiche giovanili del Comune, Renato Carcatella.

Sanitari e forze dell’ordine accorsi sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Appare chiara la dinamica. Secondo quanto appreso, la donna pare non accettasse i problemi di salute dovuti all’età avanzata. Era infatti costantemente assistita da figli e nipoti e non più autosufficiente.

La notizia ha lasciato sgomento in tutta la comunità della cittadina vesuviana e grande dolore nei familiari.