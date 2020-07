0 Facebook Gemelli uccisi dal padre, risultati dell’autopsia sulla bambina: “Strangolata a mani nude” Cronaca 1 Luglio 2020 09:38 Di redazione 2'

Elena, la bambina di 12 anni uccisa dal padre assieme al fratello gemello, è stata strangolata a mani nude. E’ questo uno dei primi risultati dell’esame autoptico effettuato sulla salma. Si attende l’esito dell’analisi compiuta sul corpo del fratello, così come i risultati degli esami tossicologici, che diranno se i due gemelli siano stati sedati dal padre.

Risultati dell’autopsia dei gemelli uccisi s Margno

Sembrerebbe che anche il figlio sia stato strozzato, ma ancora deve essere diramato il risultato definitivo. Atteso anche l’esito dell’esame autoptico su Mario Bressi, il 45enne che nella serata di venerdì ha ucciso i suoi due figli. Prima di gettarsi da un ponte, dopo aver ucciso i suoi bambini, aveva scritto alla sua ex moglie per dirle che non avrebbe visto più i ragazzi e che lui “avrebbe preso il volo”.

I funerali dei bambini uccisi dal padre

Un gesto del tutto inaspettato, secondo quanto raccontato dalla moglie, che ai carabinieri ha riferito di non aver avuto alcuno sentore di una simile follia, che poco prima lei e il suo ex marito avevano parlato dei campi estivi dei bambini. Intanto non appena gli esami autoptici sui corpi dei gemelli saranno terminati, il magistrato darà il via libera per celebrare i funerali dei due bambini e anche quello di Mario Bressi.