È stata una tragedia che ha sconvolto il Paese da Nord a Sud. Un papà capace di uccidere i propri figli prima di togliersi la vita è una di quelle notizie che nessuno vorrebbe mai dare. Soprattutto se il motivo sarebbe la non accettazione della separazione con la moglie.

E invece, purtroppo, è proprio quello che ha fatto Mario Bressi a Gessate (in provincia di Lecco) in quella che è ormai conosciuta come la strage di Margno. Secondo quanto riportato da Leggo gli inquirenti avrebbero indicato il casus scatenante della violenta azione.

“Un’azione pensata e attuata in pochi minuti. L’omicidio non sarebbe stato premeditato“. Bressi era da alcuni giorni in montagna insieme ai figli. Ci sono foto e testimonianze che accertano la normalità del clima tra lui e i bambini.

Qualcosa, fino al drammatico giorno, ha fatto scattare la follia nella mente di Bressi. Un raptus che sarebbe confermato anche dai messaggi inviati alla moglie nel cuore della notte.