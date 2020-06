0 Facebook La madre dei due gemelli uccisi dal padre, Daniela Fumagalli ai carabinieri: “Mi fidavo di mio marito” News 29 Giugno 2020 16:04 Di redazione 2'

E’ una donna distrutta dal dolore la madre dei due gemelli di 12 anni uccisi dal padre, Mario Bressi, nella serata di venerdì a Margno, in provincia di Lecco. Daniela Fumagalli non riesce a credere a cosa sia accaduto, non può capacitarsi di una simile tragedia.

Daniela Fumagalli, la madre dei due bambini uccisi dal padre

Aveva chiesto la separazione ma, come ha spiegato il suo legale, le cose stavano procedendo in modo tranquillo, senza particolari rancori. La madre dei due bambini ha raccontato ai carabinieri che si fidava del marito, che lui non aveva mostrato alcun segno di insofferenza. Quel venerdì sera, però, Bressi ha deciso di uccidere i due figli e di togliersi la vita.

La donna fino a quel sabato mattina, quando ha letto i messaggi del marito, pensava che la vacanza dei suoi figli stava proseguendo nel migliore dei modi. Sarebbero dovuti rientrare proprio in mattinata, ma la donna dopo aver letto quelle parole inquietanti ha provato a chiamare i gemelli e il marito sul cellulare, nessuno dei tre rispondeva. Così si è messa subito in macchina e da Gessate ha raggiunto Margno, quando è entrata in casa ha fatto la tragica scoperta.