0 Facebook Stefano De Martino e il flirt a Made in Sud, il ballerino napoletano ha già dimenticato Belen? Made in Sud 28 Giugno 2020 13:56 Di redazione 1'

Diventa sempre più insistente il rumors di una nuova fiamma per Stefano De Martino, che avrebbe trovato proprio a Made in Sud. Ebbene sì, sembrerebbe che il bel ballerino abbia già dimenticato Belen Rodriguez e ritrovato la serenità nelle braccia di un’altra donna.

Nuova fiamma per Stefano De Martino a Made in Sud

Secondo Ilgiornalettismo.it De Martino potrebbe già essersi avvicinato a una donna sul set di Made in Sud. Sarebbero due le persone papabili, una ballerina o una make up artist. Chiaramente si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma.

LEGGI ANCHE: IL SALUTO DA STEFANO A BELEN IN DIRETTA

Dallo staff del programma tuonano: “Le notizie si lanciano con prove alla mano e non con ipotesi o voci di corridoio”. Dunque la produzione ha già smentito le voci, così come una delle due dirette interessate che si è detta indignata da un simile gossip.