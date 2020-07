0 Facebook Coronavirus a Mondragone, 28 nuovi casi positivi: chiude azienda agricola Cronaca 1 Luglio 2020 14:30 Di redazione 3'

Sono 28 i casi di positivita’ al Covid-19 riscontrati a seguito di uno screening di massa disposto dopo l’emersione di un focolaio nei palazzi Cirio di Mondragone. In base a quanto si legge nell’ordinanza firmata ieri sera dal governatore campano Vincenzo De Luca, che ha prorogato il lockdown dell’area Cirio fino al prossimo 7 luglio, dal 27 al 29 giugno sono stati effettuati circa 3mila tamponi nel comune del Casertano e in alcuni comuni vicini.

Mondragone zona rossa, altri 28 casi positivi

Dal report del dipartimento di prevenzione dell’Asl di Caserta emerge che 28 tamponi sono risultati positivi e 27 dei nuovi contagiati sono dipendenti della stessa azienda agricola, la Sviluppo Agricolo Bianchino di Falciano del Massico. Di questi, 18 sono domiciliati a Mondragone, 4 a Falciano del Massico, 3 a Sessa Aurunca, 1 a Casale di Carinola e 1 a Recale. L’azienda e’ attualmente chiusa e si procede alla sanificazione degli ambienti. I 28 casi emersi a seguito dello screening di massa si aggiungono ai 43 contagi riscontrati all’interno dei Palazzi Cirio a fronte di circa 750 tamponi eseguiti nei cinque condomini dell’area. Si tratta soprattutto di braccianti di nazionalita’ bulgara che lavorano stagionalmente nelle campagne del casertano e del basso Lazio.

Chiude mercato comunale a Falciano Del Massico

Intanto sono state emesse due ordinanze per contenere la diffusione del Covid-19 dal sindaco di Falciano del Massico (Caserta) Erasmo Fava che ha comunicato la positivita’ di 5 persone residenti sul territorio comunale. Nella giornata di oggi saranno effettuati tamponi di controllo alla popolazione nell’unita’ mobile dell’Asl presente in piazza Capuano. Con un’ordinanza si dispone da quest’oggi la chiusura del mercato comunale, in programma il mercoledi’ di ogni settimana, per evitare assembramenti. Il mercato e’ sospeso fino a data da destinarsi. Un secondo provvedimento ordina la sospensione dell’attivita’ dell’azienda agricola Sviluppo Agricolo Bianchino di Falciano del Massico dopo che 27 dipendenti sono risultati positivi al Covid-19 a seguito dello screening di massa eseguito nei territori vicini a MONDRAGONE (Caserta). “Occorre mantenere la calma – dice Fava – con l’Asl e’ in corso un’incessante attivita’ di controllo e di prevenzione del contagio. Stiamo adottando tutte le misure consentite dalla legge, alcune anche drastiche. Rispettiamo le regole, evitiamo assembramenti, indossiamo la mascherina e sono certo che ce la faremo”.

Anteprima (si apre in una nuova scheda)