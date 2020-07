0 Facebook Portici, Vincenzo Del Giudice si sente male in negozio e muore Cronaca 1 Luglio 2020 14:15 Di redazione 1'

Tragedia nel napoletano. Un uomo ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra mentre stava lavorando in un negozio Vodafone di viale Da Vinci a Portici.

L’uomo, Vincenzo Del Giudice, aveva 38 anni ed era originario di Pozzuoli. Stando alle prime ricostruzioni, ieri pomeriggio, verso le 17 era nel negozio di telefonia a lavorare, quando ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. I colleghi hanno subito dato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo. I medici però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ancora da chiarire le cause del decesso, molto probabilmente a stroncarlo è stato un infarto.

Era conosciuto e benvoluto da tutti i suoi clienti. Vincenzo era sposato da pochi anni, lascia la moglie e un figlio piccolo di due anni. Una morte improvvisa che ha lasciato sgomento ed incredulità nell’intera città vesuviana, che si è stretta intorno al dolore della famiglia.