Napoli piange Mario Savino, impresario di tanti artisti tra cui Gigi D'Alessio News 28 Giugno 2020 15:51

Una scomparsa colpisce il mondo dello spettacolo, è morto Mario Savino, impresario di molti artisti tra cui Gigi D’Alessio, Gigini Finizio e Tullio De Piscopo. Se ne va a 76 anni a causa di un brutto male. Aveva provato a combattere contro il nemico del secolo, ma purtroppo non è riuscito a sconfiggerlo.

Lutto nel mondo dello spettacolo, morto Mario Savino

Savino è stato un personaggio di spicco nel mondo dello spettacolo nostrano, organizzatore di eventi come i concerti di Riccardo Cocciante, Claudio Baglioni e Fabio Concato. In tanti lo ricordano alla conduzione della famosa trasmissione sportiva di Canale 21 “Tutto il calcio patuto per patuto” di Clemente Hengeller.

Savino è morto a Lucera, dove viveva con la sua famiglia da anni. Tempo fa era stato colpito da un tremendo lutto, il figlio Chicco è morto a 25 anni in un terribile incidente stradale. Lascia le due figlie Eleonora e Stella e la moglie Angela.

Tanti i messaggi di dolore per la scomparsa di Savino, tra gli amici che oggi lo ricordano c’è Claudio Malfi, che ha scritto: “Che brutta notizia, il mio amico Mario Savino non è più tra noi”.

