Tragedia del sabato sera, vespa contro un palo: Vittoria De Paoli muore a 14 anni, grave l'amico Cronaca 28 Giugno 2020

Doveva essere una serata tra amici e si è trasformata in una vera e propria tragedia. Vittoria De Paoli, 14 anni, era a bordo di una vespa guidata da un amico di 16 anni, quando per dinamiche che sono ancora da chiarire il mezzo si è scontrato contro un palo della luce.

Finiscono contro il palo della luce con la vespa, Vittoria muore a 14 anni

L’incidente è avvenuto a Farra di Soligo, in provincia di Treviso. Erano da poco passate le 23.30 quando i ragazzi si sono schiantati contro il palo dell’illuminazione pubblica.

La quattordicenne è stata portata d’urgenza all’ospedale di Conegliano, le sue condizioni sono apparse subito terribili e purtroppo è deceduta poco dopo il suo arrivo presso la struttura. Il ragazzo, invece, è ricoverato in terapia intensiva ed è molto grave. Sconvolta la comunità di Farra di Soligo, in tanti stanno esprimendo il loro dolore per questa terribile tragedia.