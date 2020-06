0 Facebook Rissa nel cuore di Chiaia, zuffa tra due uomini e una donna, volano calci e pugni: denunciati Cronaca 28 Giugno 2020 20:48 Di redazione 1'

Violenza nel cuore di Chiaia. Nella notte di sabato gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale , durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via vicoletto Belledonne a Chiaia due uomini e una donna che si stavano colpendo con schiaffi e pugni.

Rissa a Chiaia

Una vera e propria zuffa di cui ancora non si conoscono i motivi, probabilmente passionali. I poliziotti sono immediatamente intervenuti e, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato in via della Cavallerizza a Chiaia due persone mentre la terza si è data alla fuga.

G.D.C., 34enne napoletano con precedenti di polizia, ed E.M., 22enne napoletana, sono stati denunciati per rissa.