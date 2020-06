0 Facebook Dieci anni dalla morte di Pietro Taricone, il ricordo commovente di Kasia News 28 Giugno 2020 20:58 Di redazione 1'

Kasia Smutniak ricorda Pietro Taricone a 10 anni dalla sua scomparsa e lo fa in un modo non convenzionale. Riservata, ha da sempre vissuto questo grande dolore in silenzio, senza spiattellare i suoi sentimenti in giro.

Il pensiero di Kasia a 10 anni dalla morte di Pietro Taricone

Così in occasione di un anniversario tanto triste ha scelto di condividere un’immagine di due bambini in Nepal, a Mustang, un luogo che non è assolutamente casuale. E’ qui, infatti, che Kasia ha deciso di aprire una Onlus dedicata proprio a Taricone. Un’associazione che si occupa di diversi progetti, tra cui la costruzione di una scuola frequentata oggi da ben 56 studenti.

Il post di Kasia Smutniak in ricordo di Pietro Taricone ha ricevuto subito moltissimi like e commenti, in tanti hanno espresso a lei e Sophie – la figlia avuta dall’ex gieffino – tutta la vicinanza in un momento così triste.

