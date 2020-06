0 Facebook Marechiaro presa d’assalto, folla sul litorale di Posillipo: assembramenti e nessun controllo Cronaca 28 Giugno 2020 13:13 Di Sveva Scalvenzi 2'

E’ un tappeto umano quello che si intravede dal mare sulle coste di Posillipo. Sono tantissime le persone che questa domenica mattina hanno affollato i tratti di costa liberi e gli scogli per godersi i primi bagni d’estate. Scene che si ripetono in ogni estate napoletana, con l’unico problema che questa è diversa a causa dell’emergenza Covid-19.

Spiagge libere a Napoli prese d’assalto

Prima che si decidesse di riaprire le spiagge libere, infatti, era stato detto che ci sarebbe

ro state precise linee guida da seguire, in alcuni comuni, ad esempio, c’è chi ha previsto ingressi su prenotazione o comunque una serie di controlli per evitare il rischio di assembramento. Ma le immagini scattate questa domenica mattina a Marechiaro raccontano una realtà ben diversa.

In tantissimi si sono accalcati sulla costa di Posillipo, come si vede dalle immagini non è rispettato il distanziamento sociale, è tanta la gente presente che non c’è nemmeno un posto libero. Uno scenario che, anche alla luce di quanto accaduto a Mondragone, potrebbe destare preoccupazione.

Perché se è vero che la Campania ha registrato zero contagi nella giornata di sabato, resta comunque il pericolo degli asintomatici e di un’ulteriore diffusione del virus, che dovrebbe spingere i cittadini a comportamenti più responsabili e le istituzioni a prevedere maggiori controlli.