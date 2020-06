0 Facebook Delitto di Margno, il padre prima ha dato da mangiare ai bambini e poi li ha uccisi Cronaca 28 Giugno 2020 12:47 Di redazione 2'

Emergono nuovi dettagli sul terribile omicidio di Margno. Secondo quanto è stato riportato dal Corriere della Sera, pare che Mario Bressi prima di uscire di casa per andare a togliersi la vita, avrebbe girato i volti dei due gemelli per non guardarli.

Cosa ha fatto Mario Bressi prima di uccidere i suoi figli

Un macabro retroscena che lascerebbe pensare a una premeditazione alla base del terribile omicidio. Gli investigatori vogliano accertare se i due bambini siano stati sedati prima di essere uccisi dal padre. La ricostruzione inizia da alcune ore precedenti alla furia omicida.

Bressi intorno alle 20 e le 21 ha preparato la cena ai suoi figli, potrebbe aver deciso di sedarli per non aspettare che andassero a dormire. Poi ha sparecchiato e pulito casa e infine avrebbe commesso l’omicidio. Erano le due di notte quando su Instagram ha pubblicato una foto in compagnia dei suoi figli, quell’ultima gita in montagna e il commento: “Con i miei ragazzi, sempre insieme”. Poi ha inviato un messaggio alla moglie: “Non li rivedrai mai più”. E infine l’epilogo ormai noto, con il suicidio finale.