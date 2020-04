0 Facebook Il triste sfogo di Barbara D’Urso in diretta: “Sarò proprio da sola”. Il sostegno dei fan Spettacolo 24 Aprile 2020 16:45 Di redazione 1'

Barbara D’Urso si è lasciata andare ad uno sfogo durante una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque. La conduttrice napoletana stava parlando con Maria Teresa Aruta, che le stava raccontando come si sentisse sola in questo momento di isolamento.

Lo sfogo d Barbara D’Urso

Lontana dai figli e dagli amici, ha dovuto festeggiare il compleanno sola con il suo compagno. Così Barbara D’Urso nel rincuorarla, ha fatto un paragone con lei, dicendo di essere completamente sola: “Tu per fortuna sei con il tuo fidanzato, io il giorno del mio compleanno, il 7 maggio, sarò proprio da sola. Spegnerò la candelina e mi canterò tanti auguri”.

Al termine della puntata in tanti hanno commentato sulle pagine dedicate al programma, dicendo di stare tranquilla perché per quella giornata, riceverà l’affetto di tutti i suoi fan. Non sono mancate le critiche di chi sostiene che non sia sola, come si sarebbe notato in diversi video che lei stessa ha girato in casa sua.