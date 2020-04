0 Facebook Barbara D’Urso lava i piatti dopo cena, nel video un dettaglio scatena l’ira dei fan: “Smettila” Spettacolo 16 Aprile 2020 16:43 Di redazione 2'

Barbara D’Urso sta documentando il suo periodo di isolamento su Instagram. La conduttrice napoletana condivide spesso momenti della sua giornata e della sua vita domestica.

Come tutti sta trascorrendo questo momento in casa, fatta eccezione quando va a Cologno Monzese per registrare i suoi programmi. Così i follower seguono le sue avventure culinarie, ma anche come si destreggia nelle faccende domestiche. C’è chi si complimenta per la sua bravura in cucina e chi invece l’attacca. Le critiche partono dall’ipotesi che non si trovi sola in casa, come lei invece continua a ripetere e anche l’ultimo filmato lo dimostrerebbe.

Il dettaglio nell’ultimo video di Barbara D’Urso

Anche nell’ultimo video che ha pubblicato mentre lava i piatti, c’è chi ha fatto notare che il cellulare è fisso e la riprende dall’alto e in un momento si intravederebbe anche un dito che copre per sbaglio l’obiettivo, dunque, potrebbe esserci qualcuno a riprendere. In tanti le chiedono di ammettere che in casa con lei c’è qualcuno, che si tratti di una domestica o di un uomo misterioso. C’è poi chi l’ha attaccata per aver ripreso il momento in cui lava i piatti, quando in realtà starebbe lavando solo un bicchiere. Come spesso capita quando si parla della D’Urso, il pubblico si divide.

Il video pubblicato da Barbara D’Urso