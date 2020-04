0 Facebook Dramma nel Casertano, muore giovane maestra, Adriana aveva una bambina di tre mesi Cronaca 24 Aprile 2020 16:00 Di redazione 2'

Un’altra morte nella Terra dei Fuochi, a Maddaloni. Una giovane madre di 29 anni ha perso la vita a causa di un brutto male. Si chiamava Adriana Caturano, era una maestra dell’asilo nido, lascia un bambino di tre mesi fa.

Lutto a Maddaloni per la morte di Adriana Caturano

Adriana stava combattendo con un tumore che purtroppo non le ha lasciato scampo. Una vera tragedia, la notizia della sua morte si è diffusa velocemente sui social, lasciando attonite le tante persone che la conoscevano. Lascia il compagno Gennaro e il figlio nato solo tre mesi fa.

Tutti ricordano Adriana come una giovane maestra sempre sorridente, nonostante il brutto male che l’aveva colpita, non aveva mai perso la gioia, purtroppo però ha incontrato un triste destino.

In tanti in queste ore stanno scrivendo messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Soltanto a fine marzo Adriana aveva pubblicato un messaggio sul suo profilo Facebook per invitare chiunque avesse bisogno d’aiuto in quest’emergenza a farsi avanti: “Ora che siamo quasi completamente bloccati, con così tante persone che purtroppo perdono il lavoro, ci sono persone nella nostra comunità che semplicemente non possono permettersi le necessità quotidiane. Se sei preoccupato per te o per il tuo bambino che non è in grado di fare colazione, pranzo o cena, sentiti libero di contattarmi senza paura, colpa o vergogna. Farò quello che posso per aiutare”.