Feltri offende il Sud, la risposta di Gigi D'Alessio: "Sono meridionale e orgoglioso di esserlo" Spettacolo 24 Aprile 2020

Dopo le offese di Vittorio Feltri si sono mobilitati in tanti a rispondere al direttore di Libero. “I meridionali sono inferiori”, un’esternazione razzista che ha offeso l’animo del Sud e della tanta gente che lo abita. Sulla questione è intervenuto anche Gigi D’Alessio.

Il cantane napoletano ha condiviso sul suo profilo un duro commento nei confronti di Feltri. “Sono meridionale e orgoglioso di esserlo“. Inizia così il post di Gigi D’Alessio, che ha condiviso la sua opinione sulla questione. Secondo D’Alessio, infatti, i conduttori televisivi dovrebbero smetterla di dare spazio al direttore di Libero e alle sue esternazioni.

Gigi D’Alessio risponde a Feltri

“Sono meridionale e sono orgoglioso di esserlo. Spero che dopo questo episodio si possa smettere di dare spazio e dare voce ad un uomo che ormai ha perso la sua lucidità e offende solo per qualche punto di share. Mi auguro che chi ha facoltà di scegliere gli ospiti delle trasmissioni televisive non continui questa corsa al ribasso dell’intelligenza e della dignità”, questo il post di Gigi D’Alessio.

Il post del cantante napoletano ha ricevuto in poco tempo tanti commenti di persone che si sono complimentate con lui per quanto detto. Il messaggio di D’Alessio è diventato in poco tempo virale.

