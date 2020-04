0 Facebook Feltri contro De Magistris: “Senza la Lombardia la Campania morirebbe di fame” News 22 Aprile 2020 08:02 Di redazione 1'

“De Magistris dice: modello lombardo un bluff, Napoli responsabile. Peccato che in Lombardia si produca il 25 per cento del Pil nazionale. Senza il quale in Campania morirebbe di fame”. Lo scrive su Twitter Vittorio Feltri, commentando le dichiarazioni di qualche giorno fa del sindaco di Napoli Luigi De Magistris.

Il sindaco di Napoli gli scorsi giorni in un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’ aveva affermato: “La Lombardia? I dati ci dicono che il modello era un bluff”. Il primo cittadino aveva spiegato che “Napoli si sta comportando con responsabilità” e aggiunge: “La solita narrazione della Napoli indisciplinata e lazzarona è offensiva. Per primi abbiamo chiuso scuole e cantieri e sanificato gli uffici pubblici. Disciplina dei cittadini e scelte del Comune sono gli elementi che hanno frenato il contagio. Ad oggi abbiamo poco più di 800 casi e meno decessi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”.