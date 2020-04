0 Facebook Dramma a Napoli, quartiere in lacrime: 55enne cade nel vuoto mentre lavora e perde la vita La tragedia a Pianura, zona Ovest della città. La vittima svolgeva lavori edili in modo saltuario. Era molto conosciuto nella zona collinare Cronaca 24 Aprile 2020 14:25 Di redazione 1'

Il tutto è accaduto all’improvviso. Siamo in via Romano quartiere Pianura. Un uomo di 55 anni è caduto da un’impalcatura o un balcone ed è caduto nel vuoto. Fatale per lui l’impatto con la strada.

La vittima, come riportato da Il Mattino, sarebbe deceduta sul colpo. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine. Queste ultime hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti.

Il 55enne svolgeva lavoretti edili e di ristrutturazione in modo saltuario. Era originario della zona collinare tra Napoli e Marano. Tanti i messaggi d’affetto per lui. Quartiere devastato dalla triste notizia.