Covid19 ed elezioni, De Luca: "Pronti per votare a luglio. In autunno rischio nuovi contagi" Dalle polemiche degli ultimi giorni Nord-Sud, alle prossime elezioni regionali fino al piano sanitario di screening. La diretta del Governatore 24 Aprile 2020

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha tenuto oggi la consueta diretta settimanale attraverso la propria pagina Facebook. Il Governatore ha aperto la diretta parlando della polemica Nord– Sud scoppiata in questi giorni.

De Luca ha affermato che si è trattato, “di una polemica stupida. Io combatto le cialtronerie del mio territorio ma è anche giusto che dal Nord e da Roma si inizi ad apprendere qualcosa da noi del Sud. Io sono orgoglioso dei cittadini campani e credo che la Regione abbia dimostrato efficienza e competenza diventando un modello nazionale“.

Poi capitolo elezioni. Per De Luca la data più ottimale per andare al voto è fine luglio. Per il Governatore arrivare in autunno potrebbe comportare diversi problemi: la riapertura delle scuole, i tempi stretti in estate per preparare le liste, sanificare gli istituti scolastici e il rischio di una nuova ondata di contagi.

Tuttavia a fine maggio, ha detto De Luca che insieme ai ministeri di competenza e alla situazione sanitaria che avremo sarà presa la decisione definitiva. Il Presidente ha confermato l’intera fase di screening rispetto al controllo dei contagi e della distribuzione di mascherine.