0 Facebook Covid19, c’è un volo straordinario per gli italiani fermi in Colombia: partenza il 28 aprile Il comunicato ufficiale dell'Ambasciata italiana in Colombia con sede a Bogotà. Il volo farà scalo in Equador poi atterrerà a Roma e Milano il 29 Cronaca 24 Aprile 2020 10:03 Di Andrea Aversa 3'

Finalmente si è sbloccata la situazione per i circa 100 italiani che sono bloccati in Colombia a causa dell’emergenza provocata dal coronavirus. Come riportato in questi giorni da VocediNapoli.it, tra queste persone ci sono due concittadini di San Giorgio a Cremano.

Dopo la nostra campagna e l’intervento del Sindaco Giorgio Zinno attraverso il quale il caso è arrivato alla Farnesina, l’Ambasciata italiana in Colombia con sede a Bogotà, ha pubblicato una nota ufficiale.

All’interno è stato comunicato che ci sarà per il prossimo 28 aprile un volo commerciale speciale che consentirà il rientro in Italia, “solo per urgenza assoluta“. Le autorità hanno spiegato requisiti e modalità per poter accedere al volo.

Il costo dei biglietti sarà a carico dei viaggiatori e si potrà acquistare con carta di credito. Nella nota dell’Ambasciata sono indicate tutte le info necessarie e le scadenze. Il volo farà scalo in Equador prima di atterrare a Roma e poi a Milano il 29 aprile. La compagnia aerea è la Neos.

Si presume che il velivolo sia stato organizzato in modo tale da rispettare le norme sanitarie e anti contagio da covid19.

IL COMUNICATO DELL’AMBASCIATA –

A seguito delle numerose richieste di interessati ad un volo di rientro in Italia, d’intesa con la Farnesina, è stato organizzato il seguente volo straordinario commerciale per permette il rientro in Italia di connazionali che si trovino in situazione di urgenza assoluta.

Il volo sarà operato dalla compagnia aerea privata NEOS e farà tappa sia in Colombia che in Ecuador. La partenza dall’aeroporto El Dorado di Bogotà è prevista per il giorno martedì 28 aprile. L’aereo farà scalo successivamente a Guayaquil (Ecuador) per proseguire poi per Roma Fiumicino (con arrivo previsto il 29 aprile) e successivamente per Milano Malpensa.

Si informa che i biglietti sono acquistabili direttamente sul sito della compagnia aerea NEOS (www.neosair.it), con l’utilizzo di carta di credito. I passeggeri in possesso di biglietto sono pregati di comunicarlo all’Ambasciata (bogota.consolare@esteri.it ) che informerà direttamente gli interessati sulle modalità e orario di presentazione all’aeroporto El Dorado di Bogotà il giorno del volo.

Ad ogni modo si fa presente che il rientro in Italia e’ consentito solo per urgenza assoluta ed e’ necessario che il viaggiatore sottoscriva l’autocertificazione relativa ai motivi del viaggio (scaricabile qui) in modo dettagliato (salute, lavoro, necessità assoluta).

Maggiori informazioni circa il rientro in Italia sono disponibili di seguito nella sezione “Situazione in Italia” o al link:

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

CONTATTI DI EMERGENZA AMBASCIATA

L’Ambasciata e’ sempre contattabile per le emergenze dei connazionali.

Si prega di scrivere all’indirizzo:

bogota.consolare@esteri.it

o chiamare i numeri di emergenza

+57-3153474107

+57-3229459192