0 Facebook Feltri offende i meridionali, Comune di Napoli vuole intervenire per vie legali News 22 Aprile 2020 19:56 Di redazione 2'

Continua la polemica contro Vittorio Feltri dopo l’esternazione fatta a Fuori del Coro nella serata di martedì. Il direttore di Libero, mentre parlava, ha dichiarato: “Non credo ai complessi di inferiorità, credo che alcuni meridionali siano inferiori”. Adesso scende in campo il Comune di Napoli che ha deciso di procedere per vie legali nei confronti di Feltri.

Comune di Napoli procede per vie legali contro Feltri

Parole pesanti e molto offensive che chiaramente hanno scatenato una bufera. Sulla questione è intervenuto il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Campania, Ottavio Lucarelli, che ha chiesto un intervento al collega lombardo, che a sua volta ha segnalato l’episodio al Consiglio di Disciplina territoriale. In difesa dei meridionali ha parlato anche Gianluigi Nuzzi, che ha fatto notare come Feltri abbia tanta gente del Sud a lavorare.

LEGGI ANCHE: NUZZI DIFENDE I MERIDIONALI

Lo sportello del Comune di Napoli “Difendi la città di Napoli” ha comunicato in una nota che l’amministrazione ha chiesto parere agli uffici dell’avvocatura per comprendere come procedere per vie legali nei confronti di Feltri. Si legge:

“Abbiamo interpellato immediatamente gli uffici della nostra avvocatura perché non possiamo consentire che restino impunite affermazioni inaccettabili contro i cittadini campani e meridionali. Napoli è capoluogo della Regione Campania e capitale morale del Mezzogiorno e la sua reputazione non può essere infangata da personaggi noti attraverso le televisioni nazionali seguite da milioni di spettatori. Nei prossimi giorni, l’Osservatorio Difendi la Città, incontrerà in via telematica il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Carlo Verna, per confrontarsi su possibili azioni congiunte contro la narrazione stereotipata e denigratoria di Napoli, che nell’emergenza Covid-19 è emersa con enorme risalto. Non ci fermeremo fino a quando non sarà garantito il rispetto che la nostra città e il nostro popolo meritano”.

Il post di Difendi la città di Napoli