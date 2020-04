0 Facebook “Meridionali inferiori”, Nuzzi risponde a Feltri: “Nelle tue redazioni tante persone del Sud” Le parole del Direttore di Libero a 'Fuori dal coro' hanno scatenato furiose polemiche. La replica del conduttore di 'Quarto grado' Spettacolo 22 Aprile 2020 11:39 Di redazione 2'

“Non credo ai complessi di inferiorità, credo che alcuni meridionali siano inferiori“, e poche ore prima, “Bisognerebbe dire ai campani che senza la Lombardia morirebbero di fame“. Ieri è stato un vero e proprio Vittorio Feltri show.

Uno spettacolo all’insegna delle offese e delle discriminazioni contro i meridionali. L’acme è stato raggiunto durante la trasmissione Fuori dal coro condotta da Mario Giordano su Rete4. Sulla vicenda è arrivata la replica del collega Gianluigi Nuzzi.

“I meridionali inferiori? Ciao Vittorio ti saluta Raffaele, ha 89 anni, nato a Napoli, vive a Milano, ha studiato alla Bocconi e poi ha fatto il consulente aziendale assumendo giovani laureati, anche bergamaschi, dando loro una prima possibilità. Lui ha sempre pensato che i bergamaschi non fossero superiori o inferiori ma semplicemente cercava la qualità nelle persone. Il tuo discorso sui meridionali inferiori offende non tanto il sud – che ne ha vissute e viste ben peggiori – quanto il tuo passato. Quando mi assumesti non hai guardato le mie origini e nelle redazioni che hai composto c’erano un sacco di gente del sud con tanta voglia di trovare notizie e fare informazioni. Ah ovviamente Raffaele e’ mio papà ed è italiano“.

