0 Facebook I parrucchieri si preparano a una possibile riapertura, l’appello al Governo e le misure di sicurezza L'intervista a Geppy e Andrea Viglietti di CDJ VOGUE I PARRUCCHIERI che raccontano come si sono mossi in quest'emergenza News 21 Aprile 2020 15:56 Di Sveva Scalvenzi 2'

Tra le categorie dei commercianti che hanno dovuto incassare il duro colpo della chiusura a causa dell’emergenza Covid-19 ci sono anche i negozi di parrucchieri, barbieri e i centri estetici. Tipologie di attività che chiaramente hanno un contatto diretto con la clientela e per le quali la riapertura potrebbe avvenire dopo il 4 maggio, data in cui dovrebbe iniziare la fase 2.

Attività che hanno dovuto fare i conti con la crisi che sta investendo l’intero Paese e che si cominciano a organizzare per una possibile riapertura nella massima sicurezza. E’ questo il caso del negozio CDJ VOGUE I Parrucchieri, nel cuore di Monte di Dio, che ha già pensato alle misure da adottare una volta che gli sarà consentito riaprire. Geppy e Andrea Viglietti in un’intervista a Vocedinapoli.it hanno spiegato come si muoveranno quando anche per i parrucchieri inizierà la tanto attesa fase 2.

Ancor prima che ci fosse l’obbligo di chiusura, arrivato con l’ordinanza del governatore De Luca, loro, in accordo con altri barbieri e parrucchieri della zona di via Gennaro Serra, avevano già optato per abbassare le saracinesche. Poi è arrivata la disposizione del presidente della Regione e come tanti altri, hanno dovuto cominciare a pensare subito al futuro. Al Governo chiedono una maggiore liquidità che possa consentire loro di andare avanti in questo momento di difficoltà e sostenere le spese. Intanto, sono pronti a ripartire in massima sicurezza con turnazioni, distanziamenti e tutte le protezioni necessarie a tutelare la salute dei dipendenti e dei clienti.

L’intervista a Geppy e Andrea Viglietti