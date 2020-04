0 Facebook Coronavirus, al via la consegna a domicilio delle mascherine acquistate dalla Regione Campania News 21 Aprile 2020 15:37 Di redazione 1'

Partirà domani, mercoledì 22 aprile, la consegna di mascherine ai cittadini della Campania. Circa 4 milioni di dispositivi, in confezioni da due pezzi su cui e’ apposto il logo della Regione, saranno distribuiti alla popolazione.

Si parte dai Comuni capoluogo dove le mascherine saranno consegnate da Poste Italiane direttamente a domicilio. Domani la distribuzione avverrà ad Avellino, Benevento e Caserta, il 23 e 24 aprile a Napoli e Salerno. Dal 25 aprile tutti i Comuni sotto i 10mila abitanti potranno ritirare le mascherine nel centro servizi Asi Napoli a Caivano, secondo un calendario che comunicherà l’Anci.

Dal 27 aprile saranno distribuite a tutti i Comuni non capoluogo sopra i 10mila abitanti, sempre a domicilio tramite Poste Italiane. L’obiettivo della Regione, in vista della Fase 2, e’ rifornire le famiglie di mascherine filtranti ad uso della comunità’ prima che entri in vigore l’obbligo di indossarle fuori casa.