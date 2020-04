0 Facebook Covid19 in Campania, paziente torna a casa e muore due giorni dopo: tampone positivo L'annuncio su Facebook del Sindaco. La vittima era ricoverata presso l'ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli Cronaca 16 Aprile 2020 10:07 Di redazione 1'

“Oggi registriamo, purtroppo, un altro decesso in città per Coronavirus. L’Asl mi ha appena comunicato che il tampone effettuato post mortem è risultato positivo.

Abbiamo già fatto scattare il protocollo. Siamo vicini al dolore della famiglia e di tutti i suoi cari che assisteremo in tutte le procedure da adottare. A loro vanno le nostre più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutta la comunità quartese“.

Queste le parole di Antonio Sabino Sindaco di Quarto che ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook. Il primo cittadino ha annunciato la triste notizia di questo decesso. La vittima era ricoverata presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli.

Il paziente, come riportato da Teleclub, era stato dimesso perché le sue condizioni erano migliorate. Ma dopo due giorni dal ritorno a casa è deceduto. Eseguito sulla salma il test del tampone, quest’ultimo ha dato esito positivo: la vittima era stata contagiata dal coronavirus.