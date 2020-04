0 Facebook Funerale nonostante il virus, il figlio della vittima arrivato dalla Lombardia: comunità in allarme I fatti nel salernitano. Nei guai il figlio della donna deceduta arrivati da Cremona Cronaca 16 Aprile 2020 09:15 Di redazione 1'

Funerale, corteo funebre, circa trenta partecipanti e figlio della defunta proveniente dalla Lombardia. Ci sono tutti gli elementi che hanno infranto le regole previste dall’emergenza causata dal coronavirus.

A riportare la notizia è stato Il Mattino. I fatti sono accaduti a Ceraso, località cilentana in provincia di Salerno. Il rito funebre è stato organizzato per una donna deceduta presso l’ospedale di Vallo della Lucania. Il figlio è giunto da Cremona.

Il rito funebre non sarebbe andato come previsto. Il funerale non si è svolto in maniera privata. Anzi, il corteo fino all’abitazione della vittima ha coinvolto una trentina di persone. Dopo il carro si è diretto al cimitero. L’episodio ha mandato in allarme la comunità.