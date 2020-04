0 Facebook Lutto per Gigi Finzio, morta la madre del cantante napoletano Spettacolo 15 Aprile 2020 14:21 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito Gigi Finizio, è scomparsa la madre del cantante napoletano. La triste notizia è iniziata a circolare sui social, a darla tra i primi è stato Carmine Liberati, arrangiatore molto conosciuto nell’ambiente della canzone napoletana.

Lutto per Gigi Finizio

Liberati sul suo profilo Facebook ha scritto: “Gigi Finizio, condoglianze per la perdita di tua madre”. Poche parole che hanno ricevuto subito moltissimi commenti da parte di chi si è voluto unire al suo cordoglio, dimostrando affetto e vicinanza al cantante napoletano.

Una triste scomparsa per Finizio che soltanto pochi giorni fa aveva festeggiato la laurea della figlia Melania in Cardiochirurgia Pediatrica, seduta discussa chiaramente in streaming. Il cantante per ora non ha comunicato nulla, dunque, non si conoscono le cause del decesso.