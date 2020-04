0 Facebook Addio a Don Mimì, stroncato dal coronavirus: lutto ad Agropoli Domenico Petrizzo aveva 84 anni. Le sue condizioni si erano aggravate. È la terza vittima nella località in provincia di Salerno Cronaca 15 Aprile 2020 13:41 Di redazione 1'

Una triste notizia ha sconvolto l’intera comunità di Agropoli in provincia di Salerno. Un uomo di 84 anni è deceduto dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate a causa del coronavirus.

Si chiamava Domenico Petrizzo e come riportato da Il Mattino era conosciuto da tutti come Don Mimì. Quest’ultimo era benvoluto in città per questo la drammatica vicenda ha gettato i suoi conoscenti nello sconforto.

Sono tanti i messaggi di affetto per Don Mimì e la sua famiglia. Lo scorso 6 aprile, l’84enne era stato trasferito presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove è stato ricoverato nel reparto Covid19. Si è trattato del terzo decesso ad Agropoli a causa del virus.