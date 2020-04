0 Facebook Muore la madre di Gigi Finizio, il ricordo commosso del cantante napoletano Spettacolo 15 Aprile 2020 16:00 Di redazione 1'

E’ morta la madre di Gigi Finizio, la notizia era cominciata a circolare sui social nella tarda mattinata. Il primo a darla era stato Carmine Liberati che esprimeva le sue condoglianze all’amico e collega. Poi il cantante napoletano ha condiviso un ricordo su Facebook.

Il ricordo di Gigi Finizio per la madre

Un’immagine della madre da giovane e il commento con un cuore spezzato: “Ciao mà”. Poche parole che denotano l’immenso dolore che sta provando Gigi Finizio in questo momento, in cui è anche vietato celebrare i funerali.

In pochi minuti il ricordo di Gigi Finizio ha ricevuto moltissimi like e commenti da parte di chi gli ha voluto fare le condoglianze, invitandolo a farsi forza in questo momento così doloroso.

Il post di Gigi Finizio