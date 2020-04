0 Facebook Auto in coda a Milano, lo sfogo di Simona Ventura: “Basta, mi avete rotto, così non ne usciremo” Spettacolo 13 Aprile 2020 19:58 Di redazione 2'

Simona Ventura ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video di una coda di auto a Milano fermate dalle forze dell’ordine. Ha poi racconto che alcuni amici le avrebbero detto che in tanti hanno lasciato la capitale per recarsi nelle loro case al mare.

Simona Ventura all’attacco sui social

Una situazione che ha indispettito molto Simona Ventura, così come tanti altri cittadini che stanno rispettando le regole in quest’emergenza Coronavirus. La conduttrice ha spiegato che il video sarebbe stato girato il sabato prima di Pasqua.

LEGGI ANCHE: SCONTRO TRA BARBARA D’URSO E SIMONA VENTURA

“Questo è stato solo un esempio: a Milano, il sabato precedente alla Pasqua una lunga fila di macchine bloccate dalle forze dell’ordine. Alcuni amici che mi hanno chiamato dal mare, mi hanno avvertito che una marea di persone erano arrivate nottetempo dalla Lombardia & co (lo si evinceva dalla fila davanti a farmacie e supermercati). Così non ne usciremo MAI dal #coronavirus, se voi, cari COGLI***I, pensate di essere più furbi di noi che da più di un mese siamo in quarantena. Continuate a stare tranquilli comunque, che al KARMA nessuno sfugge!”, questo il lungo sfogo della Ventura.

Il video pubblicato da Simona Ventura