Fermato a Marano mentre corre: "Devo mettermi in forma per abbuffata di Pasqua" Cronaca 13 Aprile 2020

I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno intensificato i controlli nel periodo pasquale, per evitare assembramenti e violazioni alle norme anti-contagio.

A Marano i carabinieri della locale compagnia hanno sanzionato un uomo sorpreso a fare footing nonostante i divieti ormai noti. Il “runner” si è giustificato dicendo di doversi mettere in forma in previsione delle abbuffate pasquali.

Controlli in tutti i comuni del Napoletano

Ulteriori controlli sono stati effettuati sul territorio. In Piazza Pace è stato denunciato un 71enne per contrabbando di TLE. Su una bancarella improvvisata aveva posto in vendita 66 pacchetti di sigarette prive del sigillo dei monopoli di Stato.

Sanzioni anche a Villaricca dove 4 amici si erano riuniti per giocare a carte. La motivazione in questo caso è stata la noia: tutti residenti in comuni diversi si erano dati appuntamento per trascorrere qualche ora di distrazione. Ancora nello stesso comune due persone – un uomo e una donna – sono stati sanzionati perché non sono stati in grado di giustificare per quale motivo fossero insieme per accompagnare il cane nella passeggiata quotidiana. La donna ha risposto di aver incontrato per caso l’uomo e di essere stata “corteggiata”. La menzogna è stata facilmente smascherata: i due erano già insieme da molti anni.

Altre tre persone sanzionate a Mugnano di Napoli: i carabinieri della locale stazione hanno sorpreso tre persone a bordo di un auto. Si sono giustificati dicendo di dover acquistare degli elettrodomestici e di essersi persi a causa del navigatore.