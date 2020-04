0 Facebook Muore cameraman di Mediaset, il ricordo di Barbara D’Urso: “Il mio abbraccio va alla sua famiglia” Spettacolo 8 Aprile 2020 09:51 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito la famiglia Mediaset e anche Barbara D’Urso. E’ morto Franco Galelli, storico cameraman di diversi programmi. Conosciuto da gran pare del mondo dello spettacolo, è deceduto con Coronavirus, combatteva da tempo con un brutto male.

A ricordarlo con commozione durante la diretta di Pomeriggio 5 è stata Barbara D’Urso, che ha voluto dedicargli un pensiero, spiegando al pubblico cosa fosse successo.

Le parole della D’Urso per Galelli

“È morto Franco Galelli, cameramen e storico collaboratore di Mediaset. Per noi era Gallo. Franco combatteva da tempo con un brutto male e il coronavirus ha aggravato la situazione. Il mio abbraccio va alla sua famiglia. Ciao Gallo…“, queste le parole della D’Urso. In tanti hanno commentato sui social esprimendo, come la conduttrice, parole di cordoglio per la famiglia di Franco.