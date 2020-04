0 Facebook Uccide il fratello a coltellate davanti alla madre, tragedia a Pozzuoli I fatti accaduti in via Catullo nel rione Toiano Cronaca 8 Aprile 2020 11:21 Di redazione 1'

All’arrivo della Polizia si è consegnato agli agenti ed ha confessato l’omicidio. Ad uccidere Rosario Lucignano, 44 anni, è stato il fratello Filippo, 53 anni. L’assassinio è stato commesso al culmine di una violenta lite.

Come riportato da Il Mattino, la madre di entrambi ha assistito alla tragica scena. I motivi del litigio sono sconosciuti ma non sembrerebbero particolarmente importanti. La vicenda è avvenuta questa notte in via Catullo nel rione Toiano.

Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno efettuato i normali accertamenti del caso. I poliziotti hanno trovato anche l’arma del delitto: un coltello da cucina. Ora, sulla salma della vittima sarà eseguita l’autopsia. Filippo Lucignano, invece, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Poggioreale.