Alda D'Eusanio difende Barbara D'Urso: "E' un atto di violenza" Spettacolo 6 Aprile 2020

Continua la polemica su Barbara D’Urso e la preghiera recitata in diretta con Matteo Salvini. E’ ormai noto che è stata avviata una petizione per far chiudere i programmi della conduttrice napoletana.

Alda D’Eusanio difende la D’Urso

Sulla questine l’opinione pubblica si è divisa. Anche molti personaggi noti hanno espresso il loro commento rispetto alla vicenda, c’è chi è dalla parte della D’Urso e chi invece, ritiene che sia stata offensiva quella preghiera in diretta. A scagliarsi con Barbara è stata Alda D’Eusanio.

La conduttrice ha girato un video in cui parla di questa petizione: “Chiudere un programma, significa togliere la libertà di espressione a una conduttrice e la libertà di pensiero. E’ stato un atto di violenza, io combatterò per difendere la libertà d’espressione. La libertà consiste anche nell’accettare gli errori degli altri”. In tanti hanno applaudito alle parole della D’Eusanio, ma c’è anche chi si è scagliato contro la conduttrice per quello che ha detto.