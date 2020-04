0 Facebook Fuga dalla Lombardia e dal Piemonte verso le case al mare, l’allarme. Anche Capri stringe sui controlli Cronaca 5 Aprile 2020 13:19 Di redazione 2'

Nuovo rischio esodo dalla Lombardia e dal Piemonte questa volta verso le case al mare in Liguria e in altre zone d’Italia. E’ questa la notizia riportata dal quotidiano La Stampa, che ha evidenziato come le forze dell’ordine abbiano dovuto fermare molti veicoli che si stavano muovendo verso altre regioni.

Fuga dalla Lombardia e dal Piemonte verso le case al mare

Questo è il momento di non abbassare la guardia, lo ripetono i politici da giorni, altrimenti si corre il rischio di diffondere ulteriormente l’epidemia. “Decine e decine di piemontesi e lombardi incuranti degli inviti a rimanere a casa hanno cercato di raggiungere l’alloggio al mare, in Riviera, attirati anche dalla bellissima giornata di sole. A denunciarli sono stati soprattutto i vicini di casa che di notte sono stati testimoni degli arrivi. Ma sono stati anche traditi dalle webcam dell’Autofiori che hanno registrato dalle prime ore del mattino un insolito traffico verso le province di Imperia e Savona facendo scattare posti di blocco che hanno “blindato” tutti i caselli autostradali, da Savona al confine”, questa la notizia riportata dal sopracitato giornale.

Anche Capri aumenta i controlli agli sbarchi

Intanto anche il Comune di Capri con il timore che molti napoletani possano andare nelle loro case di vacanza, hanno aumentato i controlli agli sbarchi, che saranno molto più rigidi. Si può arrivare sull’isola solo per comprovate esigenze. Ad Anacapri si potrà approdare solo comunicando il motivo ventiquattro ore prima e chiaramente deve essere una ragione valida. E’ l’unico modo per evitare che soprattutto nelle vacanze di Pasqua possano esserci fughe che rischiano di aumentare i contagi da Coronavirus.