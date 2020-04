0 Facebook Michele Cucuzza in isolamento dopo il Grande Fratello VIP: “Sono solo, sopravvivo” Spettacolo 5 Aprile 2020 12:28 Di redazione 1'

Michele Cucuzza è ormai uscito dalla casa del Grande Fratello Vip e proprio mentre si sta avvicinando la finale, il giornalista e opinionista televisivo ha raccontato in un’intervista al settimanale Di Più come sta vivendo questo periodo di isolamento.

Le parole di Michele Cucuzza dall’isolamento

“Prima c’era una persona che mi aiutava in casa, ma ora mi occupo di tutto e non è facile. Ho la scorta di surgelati e di scatolette di tonno, dunque per il momento ‘sopravvivo’ senza cucinare, perché sono un disastro”, ha aggiunto.

Cucuzza ha spiegato che non è capace nemmeno di badare alla casa: “È un dramma, soprattutto per l’uso della lavatrice…Ho scolorito tutte le camicie, infeltrito i maglioni e ristretto le magliette”. Infine, raccontando le sue difficoltà quotidiane, ha voluto sottolineare che non è assolutamente una lamentela la sua quanto piuttosto un racconto, si rende conto che in questo momento c’è chi vive problemi molto più drammatici.