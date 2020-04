0 Facebook Litiga con il fratello e lo uccide: “Troppo rumore mentre preparava il caffè” Cronaca 5 Aprile 2020 13:29 Di redazione 1'

Un litigio per motivi futili finisce nel sangue. Omicidio questa mattina alle 7 in via Cagliari, a Ciampino. Un uomo di 48 anni, a seguito di una lite per ragioni banali, ha accoltellato il fratello 56enne che è morto poco dopo.

Uccide il fratello a Ciampino accoltellandolo

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ciampino che hanno arrestato il 48enne. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, sembra che la discussione sia nata perché la vittima ha fatto rumore mentre preparava il caffè, svegliando così il fratello.

L’uomo sarebbe stato colpito per 2 volte con un coltello a serramanico. In casa, al momento dell’omicidio, erano presenti anche la madre e l’altro fratello che hanno dato l’allarme.