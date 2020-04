0 Facebook Il messaggio di Mara Venier: “Ho capito di essere finita in un incubo. Scoppio in lacrime quando ci penso” Spettacolo 4 Aprile 2020 17:41 Di redazione 2'

Mara Venier sta vivendo con molta apprensione quest’emergenza che sta vivendo il nostro Paese. Esce di casa solo per registrare Domenica In, ma in un’intervista a Dipiù, ha dichiarato che se potesse ne farebbe a meno, perché ha paura di uscire.

La paura di Mara Venier

Tempo fa aveva detto di essere preoccupata per il marito che non è un ragazzino e già in passato aveva avuto dei problemi respiratori. Adesso deve fare i conti, come del resto tante altre persone, con la preoccupazione che possa contrarre il Coronavirus.

“Una sera, rientrando dagli studi Rai, ho capito di essere finita in un incubo: mi sono fermata sul pianerottolo del mio palazzo, stavo per entrare e invece mi sono bloccata. Istintivamente, mi sono spogliata di tutti i vestiti, ho tolto le scarpe e sono corsa sotto la doccia”, queste le parole di Mara.

Poi la conduttrice ha rivolto un pensiero alla madre che non c’è più: “Era una donna molto forte. […] Ma sa una cosa? Provo anche un senso di sollievo quando penso che non è più al mio fianco. […] Non avrei mai immaginato di poterlo dire, scoppio quasi in lacrime quando ci penso, ma è stato meglio che mi abbia lasciato quando questo dramma non c’era”.