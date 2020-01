0 Facebook Mara Venier in lacrime durante l’ultima puntata della Porta dei Sogni: “Non riesco a dire niente” Spettacolo 4 Gennaio 2020 12:48 Di redazione 2'

Mara Venier mostra ancora una volta la sua emotività in diretta e vince. La conduttrice veneta durante l’ultima puntata del programma alla Porta dei Sogni ha raccontato una storia che ha commosso moltissimo.

Protagonista della puntata Juma, un ragazzo originario della Tanzania, che all’età di 12 anni è stato colpito da un brutto male, un tumore alla mandibola. Una dottoressa, Simona, riuscì a farlo venire in Italia per sottoporsi alle cure che gli avrebbero salvato la vita. E’ una storia con un liete fine, Juma oggi è guarito e ha 22 anni e Mara Venier ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni: rivedere la madre.

“Mi è costato tanto separarmi da te. Ho dovuto affrontare un lungo viaggio per comprarti le scarpe. Sei stato coraggioso figlio mio, siamo stati fortunati anche se ci siamo detti addio”, queste le parole della madre di Juma trasmesse in un video. Un messaggio che arriva da lontano, ma ha una potenza formidabile. Poi improvvisamente la più grande sorpresa, la signora fa il suo ingresso in studio e quando vede il figlio, si stende per terra dall’emozione e dice: “Non pensavo di vedere mio figlio, ringrazio Dio“.

Ed è qui che Mara Venier si è commossa: “Non riesco a dire niente, questo momento lo devono vivere solo loro“. Una puntata ricca di emozioni, tanti i fan che hanno apprezzato la storia a lieto fine raccontata dalla conduttrice veneta.