Bollettino della Protezione civile, sale 88.274 numero contagi, calano ricoveri in Terapia Intensiva
4 Aprile 2020

Uscito il bollettino della Protezione civile sulla situazione dei contagi in Italia. Sono 88.274 le persone ancora contagiate dal coronavirus Covid-19 in Italia. Si tratta di 2.886 casi in piu’ di ieri, in aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 2.339. E’ quanto riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus in Italia. Il totale dei casi e’ di 124.632 a cui vanno sottratte le 15.362 vittime e i 20.996 guariti.

“Oggi per la prima volta abbiamo un dato molto importante. Il numero pazienti in terapia intensiva diminuisce di 74 ed e’ un notizia importante perche’ consente ai nostri ospedali di respirare. E’ il primo valore negativo da quando abbiamo avviato la gestione dell’emergenza”, queste le parole del capo della Protezione Civile durante la conferenza stampa.