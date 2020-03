0 Facebook Mara Venier preoccupata per l’emergenza Coronavirus: “Mio marito non è un ragazzino” Spettacolo 13 Marzo 2020 19:05 Di redazione 2'

L’emergenza Coronavirus preoccupa anche il mondo dei Vip, Mara Venier ha comunicato le sue paure rispetto alla situazione che sta vivendo il nostro Paese. Nello specifico teme per la salute del marito, Nicola, che ha avuto anche dei problemi polmonari.

Le parole di Mara Venier sul Coronavirus

“Sono giorni che dormo male, mi sento vulnerabile. Cerco di reagire, di pensare positivo, ma sto vivendo una grande angoscia. Siamo di fronte a una malattia per cui non c’è vaccino, non c’è ancora una cura certa, è una situazione pesantissima. Sono preoccupata per tutti gli italiani e per la mia famiglia. Mio marito Nicola non è più un ragazzino, in passato ha avuto problemi polmonari, è un soggetto a rischio. Qualche giorno fa è tornato da Santo Domingo e da allora si è chiuso in casa, non voglio che si muova”, queste le parole della conduttrice di Domenica In.

LEGGI ANCHE: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE PER MARA VENIER

Mara Venier ha poi spiegato tutte le misure di sicurezza che sta adottando, un modo per esortare chi la segue ad essere responsabile: “Mi metto la mascherina, mi lavo le mani duecento volte al giorno, rispetto le distanze. Ieri sono entrata a fare la spesa al mio solito supermercato. Quando ho visto che c’era troppa gente sono andata da un’altra parte. Alla sera torno a casa e sto tranquilla, questo non è tempo di cene e ritrovi”.