0 Facebook Coronavirus a Napoli, muore luogotenente Polizia Locale, addio a Giuseppe Esposito Cronaca 4 Aprile 2020 16:14 Di redazione 2'

Vittima del Coronavirus un luogotenente della Polizia Locale d Napoli. Si chiamava Giuseppe Esposito ed aveva 65 anni. Aveva contratto il virus in una struttura ospedaliera di Bergamo, dove si era recato per un intervento al ginocchio.

Il messaggio del primo cittadino e dell’assessore per la morte di Giuseppe Esposito

Il sindaco Luigi De Magistris e l’assessore alla Polizia Locale, Alessandra Clemente, hanno comunicato la notizia con una nota in cui hanno espresso tutto il loro cordoglio: “Prendiamo parte al grande dolore per la tragica morte di Giuseppe Esposito, Luogotenente di Polizia Locale”.

LEGGI ANCHE: E’ ONLINE MODULO PER BUONO SPESA

“Alla moglie, ai figli e a quanti lo hanno conosciuto nella vita ed in servizio va la nostra grande vicinanza. Un lavoratore esemplare che ha dato tanto lustro alla nostra Amministrazione. Giuseppe Esposito Luogotenente di Polizia Locale, 33 anni di servizio, di cui gli ultimi 22 in forza all’UORA, l’Unita’ Operativa Rimozione Auto, guidata dal Capitano Giuseppe Imperatore a 65 anni, ha perso la vita a causa della contrazione del covid19 presso la struttura ospedaliera di Bergamo dove nel mese di Febbraio si era recato per sostenere un lieve intervento al ginocchio e la riabilitazione connessa. Nella giornata di ieri il corpo e’ giunto a Napoli da Bergamo ed e’ stato accolto dal Comando di Via Santa Maria del Pianto a sirene spiegate come segno di omaggio per un collega amato da tutti e sempre in prima linea nelle delicate attivita’ affidante al Comando della Polizia Locale”.